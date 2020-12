Merziger Stadtrat ist sich einig : Grundschule Bietzen geht wieder ans Netz

Bietzen Das Schulgebäude in Bietzen soll wieder genutzt werden, um die Kreuzbergschule in Merzig zu entlasten.

Die Grundschule Bietzen soll wieder öffnen – als Depandance der Kreuzbergschule. Einstimmig machte der Merziger Stadtrat in der Sitzung am Mittwochabend den Weg dafür frei. Den Antrag gestellt hatten die beiden Fraktionsvorsitzenden Martina Holzner (SPD) und Jürgen Auweiler (CDU). In ihrem Vorstoß nannten beide es sinnvoll, das Schulgebäude in Bietzen für den normalen Schulbetrieb mit vier Klassen zu ertüchtigen, um somit die Kreuzbergschule in Merzig zu entlasten.