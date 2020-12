Zahlen von Dienstag : 38 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Foto: dpa/Robert Michael

Kreis Saarlouis Das Saarlouiser Gesundheitsamt hat am Dienstag 38 neue Corona-Fälle registriert. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der gemeldeten Infektionen auf 2798 an. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Genesenen, jedoch deutlich niedriger als bisher: um acht auf insgesamt 2336. 39 Menschen sind bislang an oder mit Corona gestorben.