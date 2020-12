Feuerwehr : Bernd Paul für weitere acht Jahre zum Brandinspekteur im Kreis Saarlouis ernannt

Saarlouis Er ist der Beste: Knappes und klares Lob von Landrat Patrik Lauer, der Bernd Paul die Ernennungsurkunde für die zweite Amtszeit als Kreisbrandinspekteur überreichte.

In den vergangenen acht Jahren seiner bisherigen Amtszeit an der Spitze der Feuerwehren im Kreis hat Bernd Paul viel bewegt und erreicht. „Es kann aktuell keinen besseren KBI in unserem Landkreis geben.“ sagte Lauer in seiner Laudatio. „Bernd Paul brennt buchstäblich für seine Feuerwehr. Ich kann mich jederzeit voll auf ihn verlassen. In der aktuellen Situation ist er mir eine wertvolle Stütze in unserem Krisenstab.“ So kümmerte sich der Schwarzenholzer beispielsweise gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen und der Kreisverwaltung um die Errichtung der Corona-Testzeinrichtungen, des Corona-Versorgungszentrums sowie aktuell dem Aufbau des neuen Impfzentrums.