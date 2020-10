Aktueller Stand am 17.Oktober : Aus dem Kreis Saarlouis werden am Samstag 16 weitere neue Corona-Fälle gemeldet

Aus dem Kreis Saarlouis werden am Samstag 16 weitere neue Corona-Fälle gemeldet

Aktueller Stand am 17.Oktober

Testergebnis: Am Samstag stieg der Inzidenz-Wert im Kreis Saarlouis auf 54. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarlouis Seit Freitag ist der Kreis Saarlouis Risikogebiet. Die so genannte Inzidenz stieg am Samstag auf 54,03.

16 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Saarlouis am heutigen Samstag. Vier Infizierte davon stammen aus Wadgassen, je drei aus Lebach und aus Bous, je zwei aus Dillingen und Saarlouis, je einer aus Rehlingen-Siersburg und Schmelz. Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis liegt nun bei 874. Die so genannte Inzidenz liegt nun bei 54,03. Die Anzahl der geheilten Fälle liegt bei 724 (plus sieben).