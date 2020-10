Im Berufsverkehr : Chaos auf der B51 bei Saarlouis und Dillingen

Saarlouis Wegen der Vollsperrung auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Dillingen-Süd und dem Autobahndreieck Saarlouis mussten Autofahrer am Mittwochmorgen auf der B51 Geduld mitbringen.

Grund dafür war ein Verkehrschaos an der Ampelkreuzung der B 51 in Richtung Dillingen beziehungsweise nach Saarlouis. „Die Laster, die von der A 8 kamen und links abbiegen wollten, haben zum Teil die Fahrbahn so blockiert, dass die Verkehrsteilnehmer nicht mehr von Dillingen nach Saarlouis fahren konnten“, berichtet Winkler.