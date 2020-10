Ein neuer Fall am KBBZ Dillingen : 20 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Landkreis Saarlouis hat am Freitag 20 neue Corona-Fälle gemeldet. Diese verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: drei in Lebach, vier in Dillingen, drei in Rehlingen-Siersburg, eine in Schmelz, und zwei in Überherrn sowie zwei in Saarlouis, eine in Schwalbach, drei in Bous und eine in Saarwellingen.