Lernen fürs Leben : 20 neue Auszubildende beim Caritasverband Saar-Hochwald

Beckingen/Saarlouis Ansturn auf Pflegeausbildung beim Caritasverband Saar-Hochwald. Mehr als sonst traten jetzt als Azubi an.

Caritasdirektor Frank Kettern vom Caritasverband Saar-Hochwald hat 20 neue Auszubildende im Lebensgarten der Allgemeinen Hospiz- und Palliativberatungszentren des Verbandes in Beckingen begrüßt. Die Auszubildenden im Alter von 18 bis 47 Jahren erwartet eine zwei- beziehungsweise dreijährige Ausbildung in den Sozialstationen und Tagespflegeeinrichtungen des Caritasverbandes Saar-Hochwald. Darüber hinaus werden die theoretischen Anteile der Ausbildung in der Caritas Akademie für Gesundheitsberufe Saar gGmbH vermittelt. Der Jahrgang 2020 ist der erste Jahrgang, der die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann absolviert, die zur Spezialisierung auf jeden Pflegebereich qualifiziert.

Der Caritasverband Saar-Hochwald ist ein Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche mit Wirkungskreis in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis. Mit seinen sieben Sozialstationen an den Standorten Dillingen, Lebach, Losheim, Merzig, Saarlouis, Schwalbach und Wadgassen, seinen vier Tagespflegeeinrichtungen in Lebach, Schwalbach, Wadern und Wadgassen, seinen ambulanten Hospiz- und Palliativberatungszentren in Beckingen sowie den Beratungsstellen in Dillingen, Lebach, Merzig und Saarlouis unterstützt der Caritasverband Saar-Hochwald Menschen in Not mit seinem umfangreichen, vom christlichen Menschenbild geprägtem, Beratungs- und Pflegeangebot. Er beschäftigt aktuell rund 600 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von über 1000 ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern unterstützt werden.