Aktionstag gegen Glücksspiel : Neue Wege in der Suchttherapie

Info

Der Caritasverband Saar-Hochwald, ein eingetragener Verein, ist ein offiziell anerkannter Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Sein Wirkungskreis erstreckt sich über die beiden Landkreise Merzig-Wadern und Saarlouis.

Mit sieben Sozialstationen an den Standorten Dillingen, Lebach, Losheim, Merzig, Saarlouis, Schwalbach und Wadgassen, seinen vier Tagespflegeeinrichtungen in Lebach, Schwalbach, Wadern und Wadgassen, seinem ambulanten Hospiz- und Palliativberatungszentrum in Beckingen sowie den Beratungsstellen in Dillingen, Lebach, Merzig und Saarlouis unterstützt der Caritasverband Menschen in Not mit seinem umfangreichen, vom christlichen Menschenbild geprägtem, Beratungs- und Pflegeangebot.

Der Verband wurde 1930 gegründet und beschäftigt aktuell rund 600 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche von mehr als 1000 ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern unterstützt werden.