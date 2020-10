Konzerte : Jazz-Nacht in Saarlouis ließ für eine gute Stunde alles andere vergessen

Schlagzeuger Kevin Naßhan sorgte mit seinen außergewöhnlichen Musikern für ein ganz besonderes Konzerterlebnis im Theater am Ring. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Saarlouis Ausverkauft, keine Probleme mit den Corona-Regeln und ein begeistertes Publikum. Einziger Wermutstropfen: Nur 100 Besucherinnen und Besucher waren zur Jazz-Nacht im Saarlouiser Theater am Ring zugelassen.

„Wir freuen uns riesig, dass wir heute Abend vor ausverkauftem Haus spielen dürfen!“, erklärte Julia Hennings, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Saarlouis, mit einem Strahlen im Gesicht am Samstagabend vor den rund 100 Jazzfans, die es sich im Konzertsaal des Theater am Ring gemütlich gemacht hatten. In jedem Wort war ihr dabei anzumerken, wie glücklich sie darüber ist, endlich wieder das Kulturprogramm in der Stadt aufnehmen zu können.

„Wir haben unser Programm umstrukturiert, es wird kleinere Formate mit regionalen Künstlern geben“, sagte sie. Am Samstag dürfte lediglich die Anzahl der fünf Musiker – die klassische Besetzung beim Jazz – als klein gelten. Alles andere, was sich über knapp 90 Minuten – zum Glück mehr als die ursprünglich angekündigten 70 Minuten - auf der Bühne abspielte, was ganz groß!

Jazz als Therapie, die Musik von Michael Brecker, in Perfektion dargeboten, sie ließ vieles, was aktuell den Alltag bestimmt, einfach mal für eine gute Stunde vergessen, sowohl auf der Bühne als auch im Saal. Die Soli und auch die Stücke, die Kevin Naßhan, Initiator der Saarlouiser Jazz Night, ausgesucht hatte, wurden mit langanhaltendem Applaus von den Zuhörern belohnt.

Naßhan hat als tief im Saarland verwurzelter Musiker für das außergewöhnliche Konzert gleich vier international bekannte Jazzgrößen nach Saarlouis geholt. Viel Raum gab es in den Stücken von Jazzlegende Michael Brecker für den Kontrabass. Hier begeisterte André Nendza, mehrfacher Preisträger, das Publikum mit seiner Virtuosität.

Absolut kein Unbekannter, und das nicht nur in der Jazzszene, ist Johannes Müller. Das „saarländische Urgestein“ ist auf den Bühnen der Welt zuhause, sein internationales Engagement verbindet er mit seiner Heimatliebe. Der Klang seines Saxophons ließ am Samstag nicht nur Jazzherzen höherschlagen.

Als Gitarristen konnte Naßhan den Kölner Martin Schulte, der auch an der Hochschule für Musik in Saarbrücken als Dozent tätig ist, verpflichten. „Er ist ein wirklich netter Dozent, der immer auch großartige Bandprojekte für Studenten anbietet“, schwärmte Naßhan. Komplettiert wurde das Ensemble von Christian Pabst am Klavier. Auch Pabst hat saarländische Wurzeln, sein Studium und seine Musikkarriere haben ihn in viele Länder geführt. „Auch er kommt immer wieder zurück ins Saarland“, freute sich Naßhan. Im Mittelpunkt des Abends stand ein weiterer Jazzmusiker: Michael Brecker, leider viel zu früh verstorben. Hinterlassen hat er der Musikwelt ein breites Repertoire, das in Teilen bei der Saarlouiser Jazz Night zum Leben erweckt wurde. Balladen, mitreißende Songs, moderne Jazzliteratur, viel Raum für jedes Instrument, gespielt von fünf ganz außergewöhnlichen Musikern, das kam beim Publikum mehr als gut an.