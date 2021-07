Ferien in Rehlingen-Siersburg : Inlinerkurs, Eselwanderung und mehr

Rehlingen-Siersburg Der Sommer kann kommen. Die Jugendpflege der Gemeinde Rehlingen-Siersburg stellt das Ferienprogramm „Ein Sommer für Kinder 2021“ vor.

Für Kinder ab sechs Jahren bietet die Jugendpflege der Gemeinde Rehlingen-Siersburg das Ferienprogramm „Ein Sommer für Kinder 2021“ an. Dazu gehört am Dienstag, 20. Juli, 14 bis 16 Uhr, ein Inliner-Anfängerkurs mit „Caro’s Inline Academy“ auf dem Grundschulhof Siersburg, bei dem auch ein Abzeichen erworben werden kann. Ausrüstung kann kostenlos geliehen werden (bei der Anmeldung angeben, auch die Schuhgröße). Teilnahme kostet fünf Euro, ein Abzeichen 2,50 Euro.

Am Donnerstag, 22. Juli, ab 10 Uhr, heißt es „Wir nehmen die Nied unter die Lupe“. Die Kinder begeben sich auf die Suche nach Kleintieren in der Nied, die mit Hilfe des mobilen Umweltlabors des BUND Saar, dem KunterBUNDmobil, bestimmt werden. Die verschiedenen Arten lassen Rückschlüsse auf die Gewässergüte zu. Kein Teilnehmerbeitrag.

EIne dreistündige Eselswanderung steht am Dienstag, 27. Juli, ab 9.30 Uhr an, im Wald von Düppenweiler. Unter der Leitung von Maria Meyer mit den beiden Eseln Speedy und Gonzales geht es zu einem Aussichtspunkt am Hinteren Wehlenberg. Während der Wanderung dürfen die Kinder abwechselnd auf den Eseln reiten. Teilnehmerbeitrag: drei Euro (bar).

Am Donnerstag, 29. Juli, steht ein „Vormittag beim Geflügelzuchtverein (GZV) Niedtal“ an. Außerdem werden in der zweiten Ferienhälfte noch Workshops „Bausätze für zu Hause – Meisenkästen und Fledermauskästen“ angeboten: Auch in diesem Jahr werden die beliebten Bausätze mit einer Anleitung nach Hause geliefert, in Kooperation mit Reiner Petry vom Naturpark Saar-Hunsrück. Jeder Bausatz kostet fünf Euro. Geplant ist außerdem eine „Abenteuerzeit“ in der ersten Augustwoche, mit dem Dekanat Wadgassen sowie den Pfarreien Rehlingen und Siersburg, sowie eine Schnitzeljagd über „Actionbound“ für Jugendliche.