Landkreis Saarlouis : Wo Menschen im Juli Blut spenden können

Kreis Saarlouis Täglich werden rund 15 000 Blutspenden für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen in Deutschland benötigt. Dazu organisiert das DRK täglich Blutspendetermine. Auch in Zeiten von Corona bittet das DRK um dringend benötigte Spenden.

Im Juli können die Menschen im Kreis Saarlouis gleich an mehreren Orten einen Termin reservieren. So wird es gleich zu Beginn am Donnerstag, 1. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Dörsdorf eine Möglichkeit zur Blutspende geben. Von 16 bis 20 Uhr kann am selben Tag auch im Kulturhaus in Überherrn gespendet werden.

Am Montag, 5. Juli, ist von 16.30 bis 20 Uhr eine Blutspende in der Stadthalle von Lebach möglich. Zehn Tage später findet ein Termin in der Turn- und Festhalle in Schwalbach-Elm statt, hier allerdings bereits ab 16 Uhr. Am 16. Juli können die Menschen in Rehlingen-Siersburg in der Niedtal-Halle ihr Blut spenden, ebenfalls wieder von 16 bis 20 Uhr.

Am 20. Juli gibt es im selben Zeitraum in der Litermonthalle in Nalbach die Möglichkeit zur Blutspende. Zwei Tage später folgt die Mehrzweckhalle in Gresaubach, allerdings nur zwischen 17 und 20 Uhr. Der letzte Blutspendetermin des DRK im Juli findet dann am 27. Juli zwischen 15.30 und 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Saarlouis-Steinrausch statt.