Fahrt nach Verdun anlässlich 100 Jahre Kriegsende

Der Kampf um den französischen Ort Verdun war eine der bedeutendsten Schlachten des Ersten Weltkriegs, und kostete mehr als 300 000 Soldaten das Leben. Ein Reisebus fährt am Sonntag, 21. Oktober, gegen 9 Uhr in Hemmersdorf ab, gegen 16 Uhr würde die Rückreise angetreten. Es wird ein Preis von unter 20 Euro angestrebt, wobei sich das Museum an einer professionellen Führung beteiligen möchte.

Für die Planung benötigt der Verein eine Bedarfseinschätzung und bittet Interessenten, sich bei Nobert Bettinger, Tel. (0 68 35) 5 77, oder Walter Steinhauer, Tel.(0 68 35) 82 45, möglichst bald zu melden.