Brasilianischer Geistlicher zu Gast im Lebacher Rathaus

Der Monsignore freute sich über die Chronik von Lebach, die der historische Verein und Johannes Dillinger 2016 herausgebracht hatten. In diesem Buch ist auch die Auswanderung vieler Saarländer nach Brasilien thematisiert. So erzählte der Geistliche aus dem Bistum des in Lebach bekannten Bischofs Zeno Hastenteufel, dass in seiner Stadt Sapiranga im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens „Deutsch geschwätzt wird“ und er auch einmal im Monat dort eine heilige Messe auf Deutsch zelebriert. Außerdem feiern die Gläubigen dort ihre Kirmes, es gibt eine deutsche Metzgerei und eine deutsche Bäckerei.