Wegen eines Autos, das in Lebach auf einer Verkehrsinsel festsaß, ist am Samstagmorgen die Polizei ausgerückt. Sie hatte eine Mitteilung erhalten, dass der Fahrer auf der Verkehrsinsel in der Trierer Straße seit geraumer Zeit versuchen würde, weiterzufahren, heißt es in einer Polizeimeldung. red