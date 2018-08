Bewegungsspaß für Kinder

Denn Kinder bewegen sich von Natur aus gerne.Es soll aber auch Spaß machen.

Deshalb bietet der Kneippverein Lebach ein Bewegungsprogramm für Kinder ab sechs Jahren an, bei dem es in erster Linie auf Bewegungserlebnisse ankommt.

Ob Laufen, Klettern, Krabbeln, Werfen, Fangen,Hüpfen oder Balancieren – es gibt so viele Bewegungsarten, die ein Kind erlernen sollte, ohne auf eine bestimmte Sportart trainiert zu werden. Dabei werden – wie nebenbei – Koordination, Kondition und Kraft geschult.



Eine Schnupperstunde ist jederzeit möglich. Übungszeiten: montags von 16.30 bis 17.30 Uhr. Ort: Turnhalle der Blindenschule Lebach, Dillinger Straße. Übungsleiterin: Verena Feist.

Anmeldung und Auskunft: Verena Feist, Tel. (0 68 81) 53 99 91.