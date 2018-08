Rühriger Lebensretter ausgezeichnet

Innenstaatssekretär Christian Seel hat im Rahmen einer Feierstunde Hans Heinrich Klein aus Gresaubach mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Klein erhielt die Auszeichnung für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

Klein leistet seit fünf Jahrzehnten erfolgreiche Arbeit in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ab dem Gründungsjahr 1968 hat er die DLRG-Ortsgruppe Gresaubach mit aufgebaut. Hier gehörten zu seinen ersten Tätigkeiten die Anfängerschwimmausbildung und die Ausbildung von Rettungsschwimmern. Schnell folgten daraufhin die ersten Wachdienste an dem damals neu gebauten Stausee Losheim, am Bostal­see aber auch an den Küsten der Ostsee.

Trotz des Studiums in Freiburg blieb er der Ortsgruppe eng verbunden und opferte bereitwillig und gern seine Freizeit, um an Jugendferienlagern und Wachdiensten des DLRG teilzunehmen. hieß es in der Laudatio. Auch ließ er die wichtige Aufgabe der Ausbildung von Nichtschwimmern, Schwimmern und Rettungsschwimmern nicht aus und nahm so oft er konnte aktiv daran teil.

Nachdem er nach Beendigung des Studiums ins Saarland zurückgekehrt war, wurde er Vorsitzender des DLRG-Bezirks Lebach (von 1989 bis zur Auflösung 1992) sowie der Ortsgruppe Gresaubach (ununterbrochen von 1992 bis heute). Es ist ihm zu verdanken, dass die Ortsgruppe eine neue Heimat finden konnte und die Übungsstunden stetig stattfanden.

Ebenfalls in den Bereich des Vorsitzenden Klein fielen die frühzeitige und richtungsweisende Eingliederung in den Katastrophenschutz des Landkreises Saarlouis. Er leitete den Aufbau einer Technik-Logistik-Komponente (TeLog) mit umfangreichem Einsatzmaterial – vom Zelt bis zum voll ausgestatteten Motorrettungsboot und Mannschaftstransportwagen – ein.

Ein krönender Abschnitt seines Engagements ist sicherlich die Fertigstellung einer passenden Garage neben der Unterkunft in Gresaubach. Die Investitionssumme von über 50 000 Euro konnte dank seines eisernen Willens und viel harter Arbeit unter seiner Federführung erbracht werden. Hinzu kommen über 1000 Arbeitsstunden, die ehrenamtlich geleistet wurden.

Neben seiner unermüdlichen Arbeit in der eigenen Ortsgruppe lenkte er ebenfalls die Geschicke der DLRG im Bezirk Saarlouis als zweiter Vorsitzender und engagiert sich auf Landesebene in der Aus- und Fortbildung im Bereich Bootswesen und Katastrophenschutz.

Seiner Arbeit und Führung ist es zu verdanken, dass die Ortsgruppe Gresaubach mit über 400 Mitgliedern eine der stärksten und schlagkräftigsten Ortsgruppen im Landesverband ist und sich äußerst erfolgreich in den Sparten Ausbildung, Erste Hilfe, Wasserrettungsdienst und Katastrophenschutz darstellt.