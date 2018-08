später lesen Bundeswehr Gedränge auf der Party der Saarlandbrigade FOTO: Ruppenthal FOTO: Ruppenthal Teilen

10 000 Besucher, vielleicht auch doppelt und drei Mal so viele: Das war nicht abzuschätzen am Samstag im weitläufigen Gelände des Stadtgartens in Saarlouis, in dem die Saarlandbrigade mit Bürgerinnen und Bürgern ihren 60. Geburtstag feierte. Von Rolf Ruppenthal