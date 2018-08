später lesen Polizei Frau attackiert Mann in Saarbahn mit Reizgas Teilen

Die Polizeiinspektion Lebach wurde am Montag kurz vor 19 Uhr darüber informiert, dass mehrere Personen in der Saarbahn Reizgas versprüht hätten und mehrere Personen verletzt seien. Da der Saarbahnführer durch das Reizgas verletzt worden war, blieb die Saarbahn an der Haltestelle in Landsweiler stehen. red