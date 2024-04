Seit einem Jahr erfolgreich im Einsatz Mit Kettenantrieb und Fernsteuerung – sie sind Lebachs „Geheimwaffe“ gegen botanische Invasoren (mit Video)

Die neugierigen Blicke ist Gaylord Geiger bereits gewohnt. Immer wenn er und seine Kollegen in Lebach und Umgebung zur Tat schreiten, bleiben vorbeieilende Passanten kurz stehen oder fragen verwundert, was sie da tun. Auch so mancher Autofahrer fährt kurz etwas langsamer, um einen besseren Blick zu erhaschen. So auch an diesem Tag, als der gebürtige Saarwellinger mit einem Kollegen auf einer Grünfläche in der Nähe der Theel zu Werke schreitet. Interessieren tun sich die Leute jedoch weniger für Geiger und sein Team. Vielmehr ist es das Gerät, welches sie mit sich führen.