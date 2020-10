Zugstrecke nach Frankreich : Berg wirbt im Ausschuss für Ausweitung der Niedtalbahn

Dillingen „Verbesserung des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs“ lautete der Arbeitstitel einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Europa und Fragen des Interregionalen Parlamentarierrates des saarländischen Landtages am Donnerstag.

Bürgermeister Franz-Josef Berg zeigte in seiner Rede die verkehrsstrategische Bedeutung der Stadt Dillingen in der Historie auf. „Die zentrale Rolle der Stadt Dillingen und ihres Umfeldes war über Jahrhunderte bis heute durch die geostrategische Bedeutung bestimmt“, erklärte Berg. Heute beziehe sich der Verkehrsknotenpunkt nicht nur auf ein zentrales und günstiges Straßenverkehrsnetz. „Dillingen bietet hervorragende Anbindungen an die Verkehrsträger Wasser, Schiene und Straße“, sagte Berg. Daher habe die Stadt großes Interesse daran, ihre Pendlerverflechtungen zukünftig häufiger vom Auto und vom Lkw auf den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere auf die Schiene, zu bekommen. Ein Aspekt sei die drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch ein Umsteigen auf die Bahn. Der DB-Bahnhof in Dillingen liege als einer der größten Bahnhöfe im Saarland in der Mitte der Bahnstrecke Saarbrücken – Trier und ist direkt und schnell an die großen Bahntrassen angebunden. Dillingen sei zudem Ausgangs- und Knotenpunkt der Niedtalstrecke Dillingen – Niedaltdorf sowie der Primstalstrecke Dillingen – Schmelz/Limbach, deren Reaktivierung derzeit diskutiert werde.