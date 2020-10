Fotos aus dem Land : Mit Saarland-Motiven durchs Jahr

Das Titelbild des Kalenders, den Markus Dollwet gestaltet hat, zeigt den Eingang zur Vauban-Insel in Saarlouis. Foto: Markus Dollwet

Bietzen Mit Motiven aus dem Saarland hat Markus Dollwet seinen Kalender bebildert. Der Reinerlös kommt Menschen in der Not zu Gute.

„Blick ins Land“ hat Markus Dollwet seinen Kalender überschrieben, den er in Zusammenarbeit mit Harry Biewer von der Druckerei Pintor GmbH in Dillingen für das kommende Jahr erstellt hat. Mit seinen Motiven in der Größe DIN-A3-quer nimmt er die Betrachter mit auf eine Reise durch das Saarland. Mettlach ist durch ein Foto vom „Alten Turm“ und eins von der Saarbrücke bei Saarhölzbach gleich zweimal im Kalender vertreten, hinzu kommen noch das Schloss in Saarbrücken und Schloss Berg mit seiner Umgebung in Nennig. Auch ein Ausblick vom Wanderweg Bietzerberger und ein Stein vom Symposium „Steine an der Grenze“ sind neben den Naturbildern die Motive des neuen Kalenders.

Wie im Vorjahr soll die Spende aus dem Reinerlös aus diesem Kalenderverkauf gesplittet werden, kündigt Dollwet an. Ein Teil geht an die Herzensengel, die mit dem Geld die Brandopfer aus Merchingen unterstützen. Der Verein hilft schwerstbehinderten Menschen, die krankheitsbedingt oder durch Unfallfolgen Unterstützung benötigen, finanziell oder auch mit Sachspenden. Auch unverschuldet in Not geratene Personen werden von dem Verein in gleicher Art und Weise unterstützt. Der zweite Teil geht laut Dollwet an ALS-mobile. Die Krankheit ALS ist unheilbar und die durchschnittliche Lebenserwartung nach dem Auftreten beträgt drei bis fünf Jahre. Nach und nach schwinden die Muskeln des motorischen Systems bei den Betroffenen. Auch die Muskeln der Sprech-, Schluck- und Atemmuskulatur sind davon betroffen. Der Verein ALS-mobile unterstützt die Betroffenen durch vielerlei Hilfen, die ihnen das Leben in manchen Bereichen ein wenig erleichtern.

