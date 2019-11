Mutter und Tochter verletzt : Brandstiftung in Saarlouis: Polizei sucht Zeugen

Brandstiftung in Saarlouis: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Brand in Saarlouis (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarlouis Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Saarlouis erlitten eine Frau sowie ihre sechsjährige Tochter Verletzungen durch Rauchgas. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarlouis, Beim Fischweiher, am vergangenen Freitag gegen 3.35 Uhr wurden eine Frau im Alter von 33 Jahren und deren sechsjährige Tochter leicht verletzt.