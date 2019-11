Aktion : Große Müllaktion entlang der Saar und der Nied

Am Herbstputz beteiligten sich auch diverse Jugendliche. Zusammen mit den Erwachsenen trugen sie eine riesige Müllmenge zusammen. Hier zu sehen ist das Ergebnis der Müllsammelaktion der Merziger Angler. Foto: Ruppenthal

Dillingen/Merzig Über 300 Angler sorgten für saubere Ufer. Der gesammelte Unrat vom Kühlschrank bis zu Altreifen füllte mehrere Container.

Herbstputz an den Ufern der Saar und der Nied: Auch in diesem Jahr startete der Fischereiverband Saar (FVS) mit seinen Vereinen erfolgreich seine Großreinemach-Aktion an den Uferbereichen der beiden Flüsse.