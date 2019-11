Theater : Es gibt wieder viel zu schmunzeln und lachen

Piesbach Probenbesuch bei der Volksbühne Piesbach, sie zeigt bald „Der Junggesellenabschied“, ein Luststück in drei Akten,

Seit Monaten proben die Akteure der Piesbacher Volksbühne für zwei große Theaterwochenenden. „Der Junggesellenabschied“, heißt ein Luststück in drei Akten, das jeweils am Samstag, 7. und 14. Dezember, 19 Uhr, sowie an den Sonntagen 8. und 15. Dezember, 18 Uhr, in der Kirchberghalle aufgeführt wird. Das grandiose Theaterstück dauert knapp drei Stunden und handelt von den kleinen und großen Sorgen einer kleinbürgerlichen Familie und deren Nachbarn.