Grausiger Fund in Illingen : Saarländerin lag wohl wochenlang tot in Wohnung – Sohn wohnt im Haus

Foto: imago/Steve Bauerschmidt/Steve Bauerschmidt

Exklusiv Illingen/Saarbrücken Nachdem sie von Nachbarn verständigt wurde, hat die Polizei in einem Haus in einem Ortsteil der Gemeinde Illingen eine grausige Entdeckung gemacht. In der Vergangenheit war es dort bereits mehrfach zu Einsätzen gekommen.

Es ist eine traurige Geschichte, die man sonst allenfalls aus Berlin, Köln oder anderen Großstädten hört: Eine alte Frau stirbt einsam, über Tage, wahrscheinlich Wochen bleibt ihr Tod unbemerkt. Erst als Nachbarn die Polizei verständigen, wird die Leiche der Frau entdeckt.

Polizei: Frau lag „nicht nur ein paar Tage“ tot im Haus

Jetzt aber hat sich diese Geschichte mitten im Saarland zugetragen. In einem ruhigen Wohngebiet in einem Ortsteil der Gemeinde Illingen im Landkreis Neunkirchen. Stephan Laßotta, Sprecher des Landespolizeipräsidiums, bestätigte jetzt SZ-Informationen, wonach Ende Dezember eine 87 Jahre alte Frau tot aufgefunden worden ist – sie habe „nicht nur ein paar Tage“ in ihrer Wohnung gelegen. Die Leiche habe sich in einem entsprechenden Zustand befunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, so Laßotta. Eine angeordnete Obduktion habe die Identität der Frau zweifelsfrei bestätigt. Ebenso die zuvor von der Polizei aufgrund der Auffindesituation gemachte Annahme, dass sie nicht gewaltsam zu Tode kam.

Ermittlungen gegen Sohn, der im Haus wohnt

Dass im Saarland Tote längere Zeit in einer Wohnung oder in ihrem Haus unentdeckt bleiben, kommt nach Angaben des Polizeisprechers „hin und wieder“ vor. Ungewöhnlich an dem Illinger Fall ist, dass ein Sohn der Frau in dem Haus wohnt. Auch diese Information bestätigte Laßotta unserer Zeitung. Zugleich erklärte er, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Sohn Ermittlungen prüft, weil er möglicherweise Meldepflichten nicht nachgekommen ist und staatliche Geldleistungen unrechtmäßig bezogen haben könnte.

Der Sohn war laut Laßotta nach dem Auffinden der Leiche kurzzeitig festgenommen worden, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er etwas mit dem Tod der Mutter zu tun hat.

Bereits vorher mehrfach Einsätze von Polizei und Feuerwehr