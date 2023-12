Illtal-Gymnasium Illingen Die IGI-Nikoläuse hatten viel zu tun am Nikolausabend

Am Nikolausabend begannen sie, begleitet von Engeln, ihre Tour zu rund 40 Kindern, die sie in den Gemeinden Illingen und Merchweiler besuchten. Einige Nikoläuse waren auch in Saarbrücken und Sulzbach unterwegs. Die Idee zu der Aktion hatte Religionslehrer Alfred Margewitsch. Im vergangenen Jahr suchte er händeringend einen Nikolaus für seinen Sohn und fand ihn am Illtal-Gymnasium. „Eigentlich könnten mehrere Schüler sich als Nikoläuse zur Verfügung stellen“, so seine Überlegung in diesem Jahr. Er fragte die angehenden Abiturienten und bekam prompt eine Zusage.