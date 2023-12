Prozessauftakt am Saarbrücker Landgericht Gezielter Stich ins Herz – 35-Jähriger soll seine Mutter in Dillingen-Pachten getötet haben

Der 35-jährige Uwe C. soll seine eigene Mutter mit einem gezielten Messerstich in den linken Oberkörper getötet haben. Seit der Bluttat in Dillingen-Pachten im vergangenen Juni sitzt C. in Untersuchungshaft. Am Freitag hat der Prozess wegen Totschlags vor der großen Strafkammer des Landgerichts Saarbrücken begonnen.