Nach dem Brand in Erbach Brand: Haus noch nicht bewohnbar

Eine Woche ist seit dem Brand in einem mehrstöckigen Haus in der Erbacher Saarstraße mittlerweile vergangen. Fünf Menschen waren hier am Mittwoch, 6. Dezember, durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden (wir berichteten). Die Brandursache ist laut Polizei, so weit dies möglich war, geklärt: Das Feuer wurde vermutlich durch eine elektrische Heizung ausgelöst, die in der Wohnung stand, die komplett ausgebrannt ist. Unklar ist derzeit noch die Höhe des Schadens.