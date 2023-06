Was bislang bekannt ist Allein vier Fälle im Saarland – so oft haben Automatensprenger in der Region zugeschlagen

Viele Banken haben ihr Filialnetz in der Region reduziert. Vielerorts bedeutet das: Bargeld gibt es nur noch am Geldautomaten und nicht mehr am Schalter. Doch diese Automaten wecken auch immer stärker das Interesse von Kriminellen. Allein im Saarland wurden im ersten Halbjahr des Jahres fünf Automaten zum Ziel von sogenannten Automatensprengern.