Aufstieg bei minus 6 Grad : Seltene Erscheinung: Heißluftballon fliegt im Winter über das Saarland

Sulzbach/Saarwellingen Ja, sie fliegen auch im Winter: Jens Thomsen ist am Donnerstag mit seinem Heißluftballon über das Saarland geflogen. Wer ihn gesehen hat, hat Glück gehabt. Ein Heißluftballon im saarländischen Winter ist durchaus eine seltene Erscheinung.

„Wir sind heute Morgen bei Minus 6 Grad losgeflogen, da muss man sich ganz warm anziehen“, sagt Heißluftballon-Pilot Jens Thomsen. Einen Blick auf einen Heißluftballon im Winter konnten am Donnerstagmorgen viele im Saarland erhaschen. Der Ballon des Schmelzer Unternehmens Ballonteam Thomsen war in Saarwellingen gestartet und später unter anderem über der A 623 bei Sulzbach zu sehen. Gelandet wurde in Lebach.