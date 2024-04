Zwischen Küchendienst und Bahnabteil Er weiß alles über Züge: Wie Maurice aus Saarbrücken sein Leben als Autist meistert

Saarbrücken · Maurice Lagaly (25) ist Autist. Hier erklärt der junge Mann aus Saarbrücken, wie er mit seinem Autismus lebt, was ihn an Zügen so fasziniert und wie wichtig ihm seine Arbeit als Koch ist. Zu Wort kommen auch seine Mutter und seine langjährige Therapeutin vom Saar-Autismuszentrum.

26.04.2024 , 07:19 Uhr

Maurice Lagaly bei der Arbeit als Beikoch in der Küche des Bildungszentrums der Arbeitskammer in Kirkel. Als Autist braucht er klare Aufgabenstellungen und verständnisvolle Kollegen. In Kirkel hat er sie gefunden. Foto: Iris Maria Maurer