Schwere Explosion in der Nacht Wieder Geldautomat in Nonnweiler gesprengt – Bewohner evakuiert (mit Fotos vom Tatort)

Gleich mehrere Notrufe haben die Polizei in der Nacht auf Montag, 11. Dezember, erreicht. Denn erneut ist in Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) ein Geldautomat in die Luft gejagt worden. Das berichtet ein Sprecher der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken am frühen Morgen auf SZ-Anfrage.