Rettung in der Türkei : Erdbeben-Katastrophe: THWler aus dem Saarland befreien seit Tagen verschüttete Frau

Hatay Seit Tagen hatten sie zu einer unter Trümmern begrabenen Frau Kontakt. Doch sie konnten das Erdbeben-Opfer nicht befreien. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes (THW) aus dem Saarland waren jetzt an der Rettung beteiligt.

Unfassbare Szenen sind sowohl die Opfer als auch die Helfer seit Tagen ausgesetzt. Nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei ist die Tragweite der tragischen Schicksale kaum in Worte zu fassen. Weit mehr als 20 000 Tote forderte die Katastrophe bislang. Und die Behörden gehen davon aus, dass deren Zahl noch massiv steigen könnte.

In dieser Region versuchen auch Vertreter des Technischen Hilfswerkes (THW) aus dem Verband der drei Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland so viele Menschenleben zu retten wie irgend möglich. Unter ihnen drei Vertreter aus Nohfelden, Völklingen und Wadern.

THW und Isar vollbringen in der Türkei ein kleines Wunder

Was ihnen mit vereinten Kräften des Isar-Germany-Teams jetzt gelang, grenzt an ein kleines Wunder. Wie THW-Sprecher Michael Walsdorf in Mainz berichtet, befreiten seine Kollegen eine Frau, die nach den gewaltigen Erschütterungen in der Nacht auf Montag unter tonnenschweren Trümmern begraben war.