Brand in der Saarstraße Großalarm in Homburg: Derzeit zwölf Personen in Notunterkünften untergebracht

Die große Rauchsäule ist bereits von weitem zu sehen, Flammen schlagen aus dem oberen Geschoss, Bewohner stehen an den Fenstern, einige auch schon auf der Straße, als die Feuerwehr Homburg am Mittwochnachmittag in der Erbacher Saarstraße eintrifft. Es brennt hier in einem Mehrfamilienhaus, das wurde ihr gegen 14.08 Uhr von mehreren Anrufern gemeldet. Um 14.15 Uhr sind sie vor Ort, berichtet Einsatzleiter Udo Eckhardt, Homburgs stellvertretender Wehrführer. Das Haus liegt in der Nähe der großen Tankstelle an der Bexbacher Straße (B423) und gegenüber des Boschwerks. 37 Personen sind in dem Haus gemeldet, anfangs ist unklar, wie viele von ihnen tatsächlich im Gebäude sind, sagt Eckhardt. Deswegen gibt es einen Großalarm. Alle fünf Löschbezirke der Stadt sind im Einsatz, unterstützt durch die Werksfeuerwehr der Firma Bosch. Dazu kommen der Rettungsdienst und die Polizei.