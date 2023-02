Einschränkungen für Autofahrer : Zufahrt von der Westspange zur Roonstraße wird mehrere Wochen voll gesperrt

Saarbrücken Schon seit dem Frühjahr 2022 wird die Fernwärmeübergabestation in der Roonstraße in Alt-Saarbrücken instand gesetzt. Ab dem 12. Februar beginnt jetzt ein neuer Bauabschnitt, der für Autofahrer im Bereich Westspange zu Einschränkungen führen könnte.

Wegen Arbeiten am Fernwärmenetz wird die Zufahrt von der Westspange zur Roonstraße in Saarbrücken ab Montag, 13. Februar, für mehrere Wochen voll gesperrt. Wie die Landeshauptstadt Saarbrücken mitteilt, wird der Bauabschnitt voraussichtlich vier Wochen dauern. Witterungsbedingt können sich die Arbeiten allerdings auch verschieben.

Umleitung für Autofahrer nach Alt-Saarbrücken

Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf diesem Weg nach Alt-Saarbrücken gelangen möchten, werden an der Westspange über die Auffahrt zur A620 in Richtung Saarlouis und über die Ausfahrt Malstatter Brücke nach Alt-Saarbrücken umgeleitet.

Instandsetzung der Fernwärmeübergabestation: Roonstraße damit kurz vor Abschluss

Die Landeshauptstadt setzt seit dem Frühjahr 2022 die Fernwärmeübergabestation in der Roonstraße in Alt-Saarbrücken und die darüber verlaufende Fahrbahn instand.

Im Laufe der Zeit sind Schäden an der Fahrbahn und der Decke der Fernwärmeübergabestation entstanden, die behoben werden müssen. Bisher wurden in der Station die Betonschäden an der Deckenunterseite und an Stützen beseitigt sowie Fugen am Gebäude abgedichtet. An der Oberseite des Bauwerks wurde der Beton der Fahrbahnplatte instandgesetzt, es wurde eine neue Abdichtung aufgebracht und die Fahrbahn wurde asphaltiert.