Enkeltrick in Riegelsberg : Betrüger stehlen Seniorin Schmuck im Wert von mehreren 10 000 Euro

Enkeltrick in Riegelsberg

Mehrere Stunden am Telefon festgehalten und dann übers Ohr gehauen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erneut ist es Unbekannten gelungen, einen älteren Menschen über den Tisch zu ziehen. Sie gaukelten einer Frau aus Riegelsberg die Notlage ihres Sohnes vor und machten sie um etliche 10 000 Euro ärmer.

Per Anruf haben Betrüger eine Frau so lange beschwatzt, bis sie bereit war, wertvollen Schmuck herzugeben. Dabei setzten sie die alte Dame unter Druck. Die Polizei ermittelt nun in diesem erneuten Fall aus Riegelsberg (Regionalverband Saarbrücken), den die Fahnder allgemein unter Enkeltrick verbuchen.