„Preis der Solidarität“ : Völklinger Rotarier fördern Demenz-Verein Köllertal

Püttlingen/Völklingen Mit dem „Preis der Solidarität“ hat der Rotary Club Völklingen den Demenz-Verein im Köllertal ausgezeichnet. Die Urkunde und das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro übergab Rotary-Präsident Manfred Lutz am Mittwochabend im Püttlinger Schlösschen.

Ehrenamtlich tätige Vereine und Institutionen aus Völklingen und Püttlingen konnten sich im vergangenen Jahr mit ihren Projekten beim Rotary-Club um eine Auszeichnung bewerben. „Ein wichtiger Bestandteil unseres Programms ist die Förderung sozialer Projekte. Wir fördern Institutionen, die Hilfe brauchen“, sagte Manfred Lutz. Und Lutz Beyer, Vorsitzender der Jury, erklärte: „Wir hatten sieben Bewerbungen erhalten, die alle große Anerkennung fanden. Die Entscheidungsfindung war deshalb nicht einfach, aber wir haben uns dennoch einstimmig für den Demenz-Verein Köllertal entschieden.“ Das soziale Engagement dieses Vereins sei herausragend, so Beyer, „der Demenz-Verein macht Schulungen, Kurse, Seminare und vieles mehr für Demenzkranke und deren Angehörige, das verdient in besonderer Weise Hilfe und Unterstützung.“

Anita Lender-Beck, die Vorsitzende des Demenz-Vereins, kündigte an, dass das Preisgeld in die Projekte des Vereins investiert wird. Dazu gehören Spaziergänge, Waldbaden, Sitztanzen oder Gymnastikkurse für Demenzkranke und deren Angehörige. Der Verein Sterneneltern Saarland mit Sitz in Saarwellingen gehört zwar nicht zum Einzugsgebiet des Rotary-Clubs Völklingen, wurde aber trotzdem ausgezeichnet. Dazu Lutz Beyer: „Der Verein bietet Trauerprogramme für Eltern an, die ein Kind während oder kurz nach der Geburt verloren haben. Das Engagement dieses Vereins hat uns sehr bewegt, deshalb haben wir uns für einen Sonderpreis entschieden.“ Wie Rebecca Körner, die 2. Vorsitzende des Vereins Sterneneltern Saarland sagte, betreibt ihr Verein eine Erinnerungskultur für die so genannten Sternenkinder und deren Eltern und begleitet die trauernden Eltern in Selbsthilfegruppen.