Radsport Saarbrücken freut sich auf die Deutschland Tour

Schon in diesem Jahr war die Deutschland Tour beim Auftakt in St. Wendel und Merzig zu Gast gewesen. „Wir wollen damit eine Top-Visitenkarte des Saarlandes abgeben“, betonte Jost. Die Wirkung eines solchen Events sei „gar nicht hoch genug einzuschätzen“, sowohl, was den wirtschaftlichen als auch den Mehrwert in der Außenwirkung angehe. Auch Conradt meinte: „Wir sind eine Sportstadt, sind Rad-affin und freuen uns auf diesen Höhepunkt“, erläuterte der OB: „Unsere schöne Stadt bekommt so eine breite Aufmerksamkeit, die sie einfach verdient.“ Man müsse „als Landeshauptstadt immer schauen, dass unsere Region auch entsprechend stattfindet.“