Grund überrascht Geschäft verlässt die Saarbrücker Europa-Galerie

Seit etwa drei Jahren hat die Optiker-Kette Mister Spex eine Filiale in der Europa-Galerie in Saarbrücken. Nun ist bekannt geworden: Mister Spex wird endgültig aus der Galerie ausziehen und sich voraussichtlich neue Räumlichkeiten in Saarbrücken suchen. Der Grund: Teile der Bausubstanz in der Europa-Galerie weisen Mängel auf.