Wegen Weltklimakonferenz Hup-Konzert in Saarbrücken – Spontan-Protest der „Letzten Generation“ legt Verkehr lahm (mit Fotostrecke)

Saarbrücken · Angesichts „völlig unzureichender“ Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Dubai ist die „Letzte Generation“ Saarbrücken am Mittwoch zu einem spontanen Protestmarsch auf die Straße gegangen und hat den Verkehr in der Saarbrücker Innenstadt lahmgelegt.

13.12.2023 , 18:33 Uhr

Spontaner Protest der Letzten Generation in Saarbrücken 10 Bilder Foto: Saarbrücker Zeitung/Florian Rech

Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Dubai sind aus Sicht der Klimaaktivisten der Letzten Generation Saarbrücken „völlig unzureichend". Darum sind sie am Mittwochabend spontan zu einem Protestmarsch im Schrittmarsch durch Saarbrücken aufgebrochen und haben den Straßenverkehr in der Innenstadt kurzzeitig lahmgelegt.