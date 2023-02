2 x Grün im Geneinderat Heusweiler : Grüne im Heusweiler Rat bleiben gespalten

Heusweiler Dirk Frank (Grüne) aus dem Heusweiler Ortsteil Holz wurde im Heusweiler Gemeinderat als Nachfolger von Dirk Blanckenhorn verpflichtet, der sein Mandat im Januar niedergelegt hatte. Der 47-jährige Geschäftsführer eines Softwareunternehmens gehört im Gemeinderat jetzt aber nicht der Fraktion der Grünen an, sondern der GLN-Fraktion, GLN steht für Grüne, Linke, NÖL (Naturverbundene Ökologische Liste).

Dirk Frank sagte im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung, dass er die damalige GLN-Fraktion mit ausgehandelt habe und sie nach Blanckenhorns Ausscheiden auch als Fraktionsmitglied weiterführen wolle. „Das ist für die Grünen von Vorteil, denn jetzt können wir grüne Themen in zwei Fraktionen doppelt vertreten“, so Dirk Frank. Der GLN-Fraktion gehören jetzt Hans-Kurt Hill und Kathrin Monz-Schwarz (beide Linke), Ulrich Steinrücken (NÖL) und Dirk Frank an. Die Fraktion der Grünen bilden Hans-Gerd Lafontaine und Harry Ruloff.