Die aktuellen Zahlen des RKI : Saarland legt bei Corona-Inzidenz weiter zu – jetzt ein Landkreis über 600er-Wert

Saarbrücken/Berlin Weiterhin liegt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus im Saarland vor dem Wert in Deutschland. In einem Saar-Landkreis steigt die Inzidenz wieder über 600. Es gibt weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Detail.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen, 23. September, 835 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland gemeldet. Die Inzidenz steigt damit weiter an und liegt jetzt bei 472,7. Das RKI meldet zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie. Damit sind seit Beginn 18444 Menschen im Saarland mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.