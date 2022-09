Über eine Milliarde Euro : Was die Landesregierung Ford alles versprach, damit die Produktion in Saarlouis bleibt

Die Landesregierung hat auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Stefan Thielen detailliert dargelegt, mit welchen finanziellen Zusagen sie im Frühjahr den Autobauer Ford in Saarlouis halten wollte. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Saarlouis Über eine Milliarde Euro an Hilfen versprach das Land Ford, damit der Konzern in Saarlouis bleibt. Nachdem sich Ford gegen das Saarland entschieden hat, legt die Regierung offen, was sie im Einzelnen angeboten hatte.