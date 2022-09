Corona im St. Wendeler Land : Marpingerin stirbt mit Corona

So mancher Test im Kreis war wieder positiv. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

St Wendel Eine Frau aus der Gemeinde Marpingen ist mit einer Corona-Infektion gestorben. Außerdem meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt 84 neue Corona-Fälle am Donnerstagnachmittag. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 19 in St. Wendel, 14 in Tholey, 13 in Marpingen, zwölf in Nonnweiler, elf in Nohfelden, jeweils fünf in Freisen, Namborn und Oberthal.