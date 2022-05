Tarifstreit : Ab heute wieder Streik bei kommunalen Kitas und Freiwilligen Ganztagsschulen: Das kommt aufs Saarland zu

Erneut Streiks in kommunalen Kitas und Freiwilligen Ganztagsschulen des Saarlandes angekündigt. (Archivbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Saarbrücken Weiterhin sind sich Arbeitgeber und Gewerkschaft Verdi nicht über einen neuen Tarifvertrag einig. Das bedeutet: erneut Streik. Und der trifft auch das Saarland. Hier alles Wichtige zum Ausstand in kommunalen Kitas und Freiwilligen Ganztagsschulen.

Die Tarifverhandlungen zwischen kommunalen Arbeitgebern und den Beschäftigten der Kindertagesstätten und Freiwilligen Ganztagsschulen sind bislang ohne Ergebnis. Bevor Vertreter der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaft am Montag/Dienstag, 16./17. Mai, in Potsdam abermals zu Verhandlungen zusammenkommen, erhöhen die Arbeitnehmervertreter nochmals den Druck auf die Gegenseite.

Dabei wird der Streik Ende dieser Woche nochmals ausgeweitet. Waren nach Gewerkschaftsangaben zuletzt am 4. Mai zum Ausstand die Beschäftigten von rund 130 Einrichtungen in 30 Städten und Gemeinden zwischen Trier und Saarbrücken aufgerufen, sollen es diesmal noch viel mehr sein. Nach Angaben des Verdi-Bezirksgeschäftsführers Saar-Trier, Thomas Müller, seien jetzt verstärkt Kommunen aus den ländlichen Landkreisen Merzig-Wadern und St. Wendel dabei. Erstmals dabei: Merzig und Lebach.

Kita-Streik im Saarland – hier ein Überblick über die betroffenen Städte und Gemeinden (Verdi-Angaben):

In Trier sind sechs Einrichtungen betroffen, in Wittlich eine.

Der Streik wird abermals von einer Kundgebung begleitet. Wie ein Verdi-Sprecher mitteilt, soll dazu ein Demonstrationszug am Donnerstag, 12. Mai, um 11 Uhr am Rathaus in Saarbrücken starten. Die Teilnehmer versammeln sich dazu auf dem dortigen Gustav-Regler-Platz. Von dort geht es auf den Vorplatz des Staatstheaters. Dort ist eine Kundgebung vorgesehen. Die Redner: Stefan Schorr, er ist Verdi-Tarifkoordinator für den öffentlichen Dienst. Außerdem erwartet: Verdi-Landesjugendsekretärin Fabienne Eli und Vize-Verdi-Geschäftsführer Christian Müller.