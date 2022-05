Fraktionen schlagen Vizepräsidentinnen vor : Künftig nur noch Frauen an der Spitze des Saar-Landtags

Saarbrücken Seit kurzem hat das Saarland eine Frau als Ministerpräsidentin und auch an der Spitze des Landtages sitzt eine Frau. Aller Voraussicht nach werden auch die beiden künftigen Landtagsvizepräsidenten Frauen sein.

Die Landesregierung wird seit dem 25. April von einer Frau geführt, Anke Rehlinger (SPD). Am gleichen Tag wählte der Landtag erstmals in seiner Geschichte ebenfalls eine Frau an seine Spitze: die bislang weitgehend unbekannte Neunkircher SPD-Abgeordnete Heike Becker (46). Damit sind die beiden höchsten Ämter im Saarland in Frauenhand. „Das ist historisch, und das ist einfach wunderschön“, freute sich Rehlinger.