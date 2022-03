Kita-Streik am Weltfrauentag : Frauen und Kinder zuerst!

In hunderten kommunalen Kitas bundesweit streikt am Weltfrauentag das Personal für bessere Arbeitsbedingungen. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Meinung Saarbrücken Das Personal kommunaler Kitas streikt bundesweit und auch im Saarland gegen schlechte Arbeitsbedingungen und für mehr Lohn. Und zwar am Weltfrauentag, um darauf aufmerksam zu machen, dass Betreuungsarbeit nach wie vor ein schlecht bezahlter Frauenjob ist.

„Frauen und Kinder zuerst.“ Das gilt im Not- und im Kriegsfall. Dieser Tage sind es die vermeintlich Schwächsten, die aus der Ukraine zu uns kommen: Frauen und Kinder. Die Männer ziehen in den Krieg. Und der hat offensichtlich keine Gleichstellungsbeauftragte.

Und wie ist der Umgang mit Frauen und Kindern in unserem ( zum Glück noch) friedlichen Deutschland? Das zu 90 Prozent weibliche (kommunale) Kita-Personal fühlt sich ausgebeutet, streikt für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen – explizit am Weltfrauentag. Für die Kinder, – und damit für die gesamte Gesellschaft – leisten diese Frauen (und zu wenige Männer) eine der wichtigsten Arbeiten überhaupt: Bildung und Erziehung der Jüngsten zu mündigen Bürgern einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft.

Das ist Ihnen zu dick aufgetragen? Finde ich nicht. Denn was wir in den Kitas versäumen an Sprach- und Menschenbildung im besten Sinne, das lässt sich später oft nur schwer reparieren. Längst ist der Erzieherinnenjob ein hochqualifizierter, bei dem es um viel mehr geht, als einen Spielkreis zu leiten. Laut Bertelsmann-Monitor verbringen rund 80 Prozent der Kinder im Saarland ihren Kita-Alltag unter „nicht kindgerechten“ Bedingungen. Damit ist nicht gemeint, dass es an Holzspielzeug oder Bastelmaterial fehlt, sondern an Betreuern und Betreuerinnen, die mehr tun können als die Kleinen zu verwahren.