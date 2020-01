Strafbare Tricks : Saar-Polizei warnt vor Falschgeld vom Film

Saarbrücken (mzt) Manchmal fühlt man sich wie in einem schlechten Film. So dürfte es jenen gehen, denen Filmgeld angedreht wurde. Solche Fälle habe es in jüngster Zeit im Saarland mehrfach gegeben, berichtet das Landespolizeipräsidium.

Wer mit dem sogenannten Movie Money im echten Leben zahlt, macht offenbar keine filmreifen Scherze. Die Behörde warnt ausdrücklich davor, mit solchen Banknoten einzukaufen. Denn das ist eine Straftat, die man möglicherweise mit jahrelanger Haft büßen muss. Und das Gefängnis ist dann gewiss keine Filmkulisse aus Pappmaché, sondern harte Wirklichkeit mit Gittern und Mauern.