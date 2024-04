Verkehr Stundenlange Sperrung auf der A6 wegen brennendem Lkw

Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern am Freitagvormittag eine Vollsperrung ausgelöst. Die Aufräumarbeiten kurz vor der Anschlussstelle Wattenheim dauerten am Nachmittag an, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es habe sich ein starker Rückstau gebildet.