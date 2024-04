Kriegsfolgen „Ohne Komplikationen“ - Weltkriegsbombe in Mainz entschärft

Nach rund einer Stunde war es vollbracht: Die in Mainz bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe ist am Freitag unschädlich gemacht worden. Gegen 13.10 Uhr sei die 500 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft gewesen, teilte die Feuerwehr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mit.